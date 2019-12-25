Dün akşam çarşamba mesaisinde karşılaşan Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda hafta sona eriyor. Play-Off kovalayan derince Sırrıpaşa 17 puana sahip ve ilk 4’le arasında sadece az bir puan farkı bulunuyor. (Dün gece gazetemiz baskıya girerken, diğer maçlar oynanıyordu). Zirveden bir anda 5 puan geriye düşen Kartepe temsilcisi Maşukiyespor ise Derinceli rakibi karşısında mutlak galip gelmek zorunda bulunuyor. Derbent Stadı’ndaki mücadele 19.15’te başlayacak.
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SAL-B’DE MESAİ BİTİYOR: MAŞUKİYE-SIRRIPAŞA
Dün akşam çarşamba mesaisinde karşılaşan Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda hafta sona eriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz