SAL-B’DE MESAİ BİTİYOR: MAŞUKİYE-SIRRIPAŞA

Dün akşam çarşamba mesaisinde karşılaşan Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda hafta sona eriyor. Play-Off kovalayan derince Sırrıpaşa 17 puana sahip ve ilk 4’le arasında sadece az bir puan farkı bulunuyor. (Dün gece gazetemiz baskıya girerken, diğer maçlar oynanıyordu). Zirveden bir anda 5 puan geriye düşen Kartepe temsilcisi Maşukiyespor ise Derinceli rakibi karşısında mutlak galip gelmek zorunda bulunuyor. Derbent Stadı’ndaki mücadele 19.15’te başlayacak.