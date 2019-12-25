Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde hafta içi mesaisi sürüyor. Bugün D Grubu’na ait iki maçta kıyasıya mücadele bekleniyor. Gebze’deki maçta Denizliköyü ekibi ile Darıca Kütür ve Martıspor karşılaşacak. Maç Metin Oktay’da oynanacak ve 19.15’te başlayacak. Çayırova’daki maçta ise Şekerpınar Stadı’nda Çayırova GB ile Çayırovaspor derbiyi oynayacak. Bu maç ise 19.00’da başlayacak.
Bugün 15:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
1.KÜME U-19 FUTBOL’DA YOĞUN GÜN
Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde hafta içi mesaisi sürüyor.
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Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz