1.KÜME U-19 FUTBOL’DA YOĞUN GÜN

Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde hafta içi mesaisi sürüyor. Bugün D Grubu’na ait iki maçta kıyasıya mücadele bekleniyor. Gebze’deki maçta Denizliköyü ekibi ile Darıca Kütür ve Martıspor karşılaşacak. Maç Metin Oktay’da oynanacak ve 19.15’te başlayacak. Çayırova’daki maçta ise Şekerpınar Stadı’nda Çayırova GB ile Çayırovaspor derbiyi oynayacak. Bu maç ise 19.00’da başlayacak.