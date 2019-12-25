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Körfez’den üç şampiyonluk birden

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi
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Körfez Belediyesi Gençler Birliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16’da şampiyonluk ipini göğüsledi. İlk olarak U16’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, ligi yenilgisiniz olarak tamamladı. Tüm maçlarını kazanan takım, U16 Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil etleye de hak kazandı. İkinci başarı ise U14’lerde geldi. U14’lerde şampiyon olarak ligi tamamladı ve Türkiye şampiyonası için baraj oynama şansını yakaladı.

KUPA ÜSTÜNE KUPA…

U16 ve U14’lerden sonra U12’de de şampiyonluğu göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol takımı oldu. Namaglûp olarak ligi tamamlayan U12 takımı lig boyunca da kalesinde sadece 2 gol gördü. U12’lerle birlikte Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol kulübü, 2019-20 sezonunda oynanan tüm yaş gruplarında şampiyonlarında şampiyonluğu göğüsledi.

BAŞARIYA DOYMUYORLAR

U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsleyen akademi, U11, U13, U15 ve U17 içinde iddialı bir şekilde hazırlıklara başladı. U15 takımı bu sene ayrıca geçen yıl elde edilen başarıdan dolayı Elit Lig’te oynayacak. Tüm gruplarda şampiyonluğu hedefleyen takım, hem il hem de Türkiye şampiyonlarında başarıyı yakalayarak bu gururu Körfezlilere ve Kocaelililere yaşatmayı hedefliyor.

İŞTE BAŞARININ MİMARLARI

Akademide başarının mimarları ise oldukça fazla. Futbol Şube Sorumlusu ve 13-14 Teknik Sorumlusu Erdoğan Koç, U11 -12’de Hamza Alyılmaz, U15, U16 ve U17’de teknik sorumlu Haluk Kaya, Yardımcı Antrenör Yunus Küçük, Kaleci Antrenörü Yavuz Haydar ile birlikte çok sayıda antrenör ve akademi çalışanı başarının mimarları arasında yer alıyor.

 

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