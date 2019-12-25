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KYK 5’NCİ OLDU

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlığının organize ettiği 19 yaş ve altı Sualtı Türkiye şampiyonası müsabakaları 19-22 Aralık tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleşti
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Toplamda 21 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası erkekler sıralamasında, Denizkızı Spor Kulübü şampiyon olurken, kadınlar sıralamasında ise Bilimsel Yüzme Spor Kulübü birinci olarak 2019  yılı Türkiye Şampiyonu oldu. Kocaeli’den beş takımın mücadele ettiği Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Yüzme Kulübü şampiyonayı erkekler sıralamasında 5’nci olarak bitirerek derece yaptı.

ALTUNTAŞ: GELECEK İÇİN UMUTLUYUZ

Şampiyona hakkında görüşlerini aldığımız Kocaeli Yüzme kulübü ve Derince Sualtı sporları kulübü baş antrenörü Talha Altuntaş; “Şampiyona boyunca toplamda 8 maç yapıp, 3 gol yediklerini ve 1 mağlubiyet aldıklarını belirterek” sporcularının başarılı bir perfonmans gösterdiklerini ifade etti. Fikstür şanslarının kendilerinden olmadığını belirten Altuntaş “Sporcularımızın bu azmi ve başarısı bizi gelecek yıllar için umutlandırdı. Kütahya da gerçekleşen bu şampiyonada 3 sporcumuz milli takım aday kampı için davet edilmesi bizleri onurlandırmıştır. Bundan sonraki şampiyonalarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha çok başarılar elde edeceğiz” şeklinde görüşlerini belirtti.

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