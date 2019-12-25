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CHP’li Çakar mazbatasını aldı

21 Aralık tarihinde düzenlenen CHP İzmit 5. Olağan Kongresi’nde rakibi Gökhan Ercan’ı 253 oyla geride bırakarak yeniden başkan seçilen mevcut başkan Hakan Çakar mazbatasını alarak; “İzmit’i nasıl aldıysak Büyükşehir’i de alacağız” dedi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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CHP İzmit 5. Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Hakan Çakar Kocaeli Adliyesi’nden mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Çakar mazbatasını 2. Ağır Ceza Duruşma Salonu’nda Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça’dan aldı.  Mazbata töreninde Çakar’a; İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanı Necat Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kadın Kolları eski Başkanı Sevim Pekyörür İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, başkan adaylığında ismi geçen Cengiz Çakar, Sefa Sözer, Taylan Bingöl ve partililer eşlik etti.

SARIBAY: TARİHİ BİR KONGREYDİ

Törende ilk konuşmayı yapan İl Başkanı Cengiz Sarıbay;“İzmit ilçe kongremiz çok yoğundu ve tarihi bir kongre oldu. Seçime iştirak eden tüm delegeleri ve görev alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İsterim ki bütün ilçe kongreleri ve tüm ülkede ki kongreler İzmit ilçe gibi olsun. Demokratik anlayışla yaptık. Eleştiri vardı ama kavga gürültü yoktu. Kalan 8 ilçenin kongrelerinin de bu şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

ÇAKAR: MÜCADELEYE DEVAM

Sarıbay’ın ardından konuşarak; “Katılımın çok yoğun olduğu bir kongre oldu. İzmit tarihinde böyle katılımı olmayan bir kongre gerçekleştirdik. Katılan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Geçen seçimde ki çalışmalarımızla İzmit Belediyesi’ni nasıl aldıysak bundan sonra Büyükşehir’i kazanacağız. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz.  Yarından itibaren komisyonlarımızı oluşturarak çalışmalarımızı başlatacağız. İlk hedefimiz Büyükşehir Belediyesi’dir. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve Büyükşehir’i de alacağız” dedi.

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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