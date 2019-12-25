Turkuaz'da dördüncü hafta

Turkuaz Şirketler ve Diamond Ligi Futbol Futbol Turnuvasının dördüncü haftasının açılış maçı olan Uz-Er Makina ile Kolsan karşılaştı. Fabrika sahiplerinin aynı olup ve iş yerleri de aynı olması ancak üretimi farklı olmasıyla maçta derbi havası yaşandı. Uz-Er Makina ile Kolsan mücadelesinin ilk yarısında etkili oynayan Uz-Er Makina 2.dakikada Yunus ile 1-0 öne geçerek büyük sevinç yaşandı. İlk yarıda Kolsan etkili gelerek gol pozisyonlarına girdi, ancak Uz=Er Makinanın defansını bir türlü geçemedi. 20.dakikada Kolsan'dan İsa'nın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Kolsan son dakikalarda ise sağ kanattan geldi ancak sonuç alamadı.

UZ-ER MAKİNA: 2-KOLSAN: 3

SAHA: Ferruh Duygu

HAKEM: Serdar Demirkaya

UZ-ER MAKİNA: Zeki***, Ekrem**, Murat**, Fatih***, Bial**(Murat Ertuğ**), Yunus*** Akın** , Oğulcan**(Tolga**) , Ahmet**

KOLSAN: Aykut***, Ozan***, Oğuz***, Semih***, Esat***(Oğulcan**) , İsa*** Burak***(Çağrı***) , Burak ERtuğ***, Mustafa***

GOLLER: Dk. 2-44 Yunus (Uz-Er Makina), Dk. 47-48 Çağrı, Dk.54 Çağrı (Oğulcan)

KIRMIZI KART: Dk. 48 Murat Ertuğ (Uz-Er Makina)

ARILİFT: 0-ROK TEKNİK: 5

SAHA: Ferruh Duygu

HAKEM: Serdar Demirkaya

ARILİFT: Yaşar**, Muhammet**, Haili**, Murat**, Tamer**, Yaşar Şamlı**, Mustafa**, Ömer**, Ali**(Oğuzhan**)

ROK TEKNİK: Çağlar***, Cengiz***, Ümit***(Hasan**) , Serter***(İsmail**), Nejdet*** Murat***, Sabri***, Bülent***, Serhat***(Erdinç**)

GOLLER: Dk.12 Bülent, Dk.20 Serter, Dk.28 Murat, Dk.31 İbrahim , Dk. 48 İsmail

MAGNA: 1-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1

SAHA: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Mehmet Özel***

MAGNA: Serkan***, Ufuk**, Anıl**, Suat**, Ahmet**, Ahmet**, Oğuzhan** Batuhan**(Recep**) , Erkan**(İbrahim**) , Oğuzhan**(Emre**) , Gökhan**

KOCAELİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Barbaros***, Osman***, Ufuk*** Aykut***(Osman Erbay**) , Mirza***, Cenk***, Alican***(Emre**) , Mesut** Hüseyin***

GOLLER: Dk.24 Suat (Magna) Dk. 10 Hüseyin (KBB)

MAYA YAPIM:0-DORALİST: 8

SAHA: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Mehmet Özel***

MAYA YAPIM: Mehmet**, Yunus**, Alper**, Bayram**, Hamit**, İlhan** Cengizhan**, Semih**, Yusuf**

DORALİST: Oğuz***, Hasan***(Hakan**) , Ziya***, Hüseyin***, Şener*** (Ali Kemal**) , Barış***, Habip***, Hüseyin Özkan***, Adem***

GOLLER: Dk.16 Hamit (MAYA YAPIM) Dk. 1-17- 44 Habip , Dk. 5-24-31-40 Adem, Dk.46 Barış (DORALİSTT)