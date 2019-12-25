Turkuaz'da dördüncü hafta

Turkuaz Şirketler ve Diamond Ligi Futbol Futbol Turnuvasının dördüncü haftasının açılış maçı olan Uz-Er Makina ile Kolsan karşılaştı. Fabrika sahiplerinin aynı olup ve iş yerleri de aynı olması ancak üretimi farklı olmasıyla maçta derbi havası yaşandı. Uz-Er Makina ile Kolsan mücadelesinin ilk yarısında etkili oynayan Uz-Er Makina 2.dakikada Yunus ile 1-0 öne geçerek büyük sevinç yaşandı. İlk yarıda Kolsan etkili gelerek gol pozisyonlarına girdi, ancak Uz=Er Makinanın defansını bir türlü geçemedi. 20.dakikada Kolsan'dan İsa'nın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Kolsan son dakikalarda ise sağ kanattan geldi ancak sonuç alamadı.
UZ-ER MAKİNA: 2-KOLSAN: 3
SAHA: Ferruh Duygu
HAKEM: Serdar Demirkaya
UZ-ER MAKİNA: Zeki***, Ekrem**, Murat**, Fatih***, Bial**(Murat Ertuğ**), Yunus*** Akın** , Oğulcan**(Tolga**) , Ahmet**
KOLSAN: Aykut***, Ozan***, Oğuz***, Semih***, Esat***(Oğulcan**) , İsa*** Burak***(Çağrı***) , Burak ERtuğ***, Mustafa***
GOLLER: Dk. 2-44 Yunus (Uz-Er Makina), Dk. 47-48 Çağrı, Dk.54 Çağrı (Oğulcan)
KIRMIZI KART: Dk. 48 Murat Ertuğ (Uz-Er Makina)
ARILİFT: 0-ROK TEKNİK: 5
SAHA: Ferruh Duygu
HAKEM: Serdar Demirkaya
ARILİFT: Yaşar**, Muhammet**, Haili**, Murat**, Tamer**, Yaşar Şamlı**, Mustafa**, Ömer**, Ali**(Oğuzhan**)
ROK TEKNİK: Çağlar***, Cengiz***, Ümit***(Hasan**) , Serter***(İsmail**), Nejdet*** Murat***, Sabri***, Bülent***, Serhat***(Erdinç**)
GOLLER: Dk.12 Bülent, Dk.20 Serter, Dk.28 Murat, Dk.31 İbrahim , Dk. 48 İsmail
MAGNA: 1-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1
SAHA: Ferruh Duygu Tesisleri
HAKEM: Mehmet Özel***
MAGNA: Serkan***, Ufuk**, Anıl**, Suat**, Ahmet**, Ahmet**, Oğuzhan** Batuhan**(Recep**) , Erkan**(İbrahim**) , Oğuzhan**(Emre**) , Gökhan**
KOCAELİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Barbaros***, Osman***, Ufuk*** Aykut***(Osman Erbay**) , Mirza***, Cenk***, Alican***(Emre**) , Mesut** Hüseyin***
GOLLER: Dk.24 Suat (Magna) Dk. 10 Hüseyin (KBB)
MAYA YAPIM:0-DORALİST: 8
SAHA: Ferruh Duygu Tesisleri
HAKEM: Mehmet Özel***
MAYA YAPIM: Mehmet**, Yunus**, Alper**, Bayram**, Hamit**, İlhan** Cengizhan**, Semih**, Yusuf**
DORALİST: Oğuz***, Hasan***(Hakan**) , Ziya***, Hüseyin***, Şener*** (Ali Kemal**) , Barış***, Habip***, Hüseyin Özkan***, Adem***
GOLLER: Dk.16 Hamit (MAYA YAPIM) Dk. 1-17- 44 Habip , Dk. 5-24-31-40 Adem, Dk.46 Barış (DORALİSTT)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz