U19 Futbol’da gol yağmuru

Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde önceki akşam 3 maç oynandı ve gol yağmuru vardı. Harbişspor Başiskele takımını 6-2, Bekirdere ise İzmit G.B.’ni 4-0 mağlup etti. 1937 Seka, Yeşilova karşısında nefesleri kesen maçı 1-0 kazandı.