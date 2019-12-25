Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde önceki akşam 3 maç oynandı ve gol yağmuru vardı. Harbişspor Başiskele takımını 6-2, Bekirdere ise İzmit G.B.’ni 4-0 mağlup etti. 1937 Seka, Yeşilova karşısında nefesleri kesen maçı 1-0 kazandı.
Bugün 15:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
U19 Futbol’da gol yağmuru
Kocaeli 1.Küme U-19 Futbol Ligi’nde önceki akşam 3 maç oynandı ve gol yağmuru vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz