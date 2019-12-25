Genç Kızlar can yakıyor

13 Aralık Cuma günü 74 takımın katılımıyla başlayan ve İzmit Merkezi’nde 5 grup üzerinde oynanan Lise A Genç Kızlar Voleybol maçları, Muammer Dereli Spor Salonu’nda ikinci maçlarını oynayan Özel Seymen Anadolu Lisesi, Atılım Lisesi’ni 2-0 yendi. Seymen, ikinci galibiyetini aldı, gruptan çıkan ilk takım oldu. Atılım Lisesi ikinci mağlubiyetini aldı ve elendi. Günün ikinci maçı ise İzmit Anadolu Lisesi ile Şehit Özcan Kan Lisesi’ni 2-0 geçti ve ikinci galibiyetini alarak, gruptan çıkan ikinci takım oldu. Şehit Özcan Kan ise ikinci mağlubiyetini alıp elendi. Üçüncü karşılaşmada 24 Kasım A.L., güçlü kadrosuyla rakibi Yahya Kaptan MTAL Liseni zorlanmadan 2-0 yendi ve gruptan çıkan üçüncü takım oldu. Yahya Kaptan MTAL ise ilk mağlubiyetini aldı.

MUALLİM NACİ ZORLANMADI

Dördüncü maçta zayıf rakibi Muallim Naci Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy AİHL’ni 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. M.Akif Ersoy A.İ.H. Lisesi ikinci yenilgisini aldı ve gruptan çıkma sansı kalmadı. Bugün Hasan Gemici Spor Salonu’nda grubun son maçları oynanacak.

ATILIM AL: 0

ÖZEL SEYMEN AL: 2

SALON: M.Dereli

HAKEMLER: Sibel Güldağ ***, Beyza Demirtaş ***

ATILIM AL: Eda **, Sude Kaplan **, İpek **, Ayşen **, Funda **, Begüm ***, Sude Hündür **, Eylül **, Melis **

ÖZEL SEYMEN AL: Nila ***, Ece ***, Fatma ***, Bahar ***, Begüm ***, Melisa ***, Melek ***, Fatma Nur ***, Irmak ***

SETLER: 25-8,25-19

İZMİT ANADOLU LİSESİ: 2

ŞEHİT ÖZCANKAN FL: 0

SALON: M.Dereli

HAKEMLER: Seda Girgin ***, Gizem Demirci ***

İZMİT ANADOLU LİSESİ: Elif ***, Ceren ***, Begüm ***, Beyza ***, Melike ***, Begümsu ***, Melis ***, Zeynep **, Azra ***, Tuğbanur ***

ŞEHİT ÖZCANKAN FL: Hilal **, İlayda **, Asli Nazlı Altınsoy **, Cemrenur ***, Melike **, Elif **, Ceren ***, Asli Konsak **, Ceyda **, Dilara **

SETLER: 25-13,25-11

24 KASIM AL: 2

YAHYA KAPTAN MTAL: 0

SALON: M.Dereli

HAKEMLER: Ertaç Bingöl ***, Seda Girgin ***

24 KASIM AL: Erva ***, Ece ***, Nur ***, Cansu ***, Berna ***, Sıla ***, Helin ***, Fatma **, Fatma Nur **, Şebnem **, Ceren ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Nisanur **, Nida **, Reyhan ***, Ceylan **, Sude **, Suzan **, Pınar **, Ecenur **, Yasemin Darakçı **, Yasemin Can **

SETLER: 25-12,25-11

MUALLİM NACİ AL: 2

M.AKİF ERSOY AİHL: 0

SALON: M.Dereli

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Sibel Güldağ ***

MUALLİM NACİ AL: Zeynep ***, Hatice ***, Nisanur ***, Esra ***, Esra ***, Sevde ***, Esmanur ***, Sude **, Sudenaz **, Selenay **, Betül ***, Senem ***

M.AKİF ERSOY AİHL: Mehlika **, Büşra **, Rumeysa **, Sümeyye ***, Rüveyda ***, Zeynep **, EMER **, Melike **, Melikanur **, Sıla **, Şengül **, Betül **

SETLER: 25-11,25-13