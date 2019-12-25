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Gökdeniz Bayrakdar için Beşiktaş da devrede

Kocaelispor’un genç kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar’ın talipler artmaya devam ediyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sivas, Denizli, Antalya futbolcuyla yakından ilgilenirken, Trabzonspor adına izleme komitesinden, Kocaelispor’u çalıştırdığı dönemlerde Sadi Tekelioğlu’nun yardımcılığını yapan Fethi Türkoğlu’nun da futbolcuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığı öğrenildi.

KONSANTRASYONU DÜŞTÜ

Futbolcuyla ilgili gelişmeler devam ederken, İstanbul takımlarından Beşiktaş’ın da Gökdeniz ile ilgili Kocaelispor Kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Antalya kampı devam eden Kocaelispor’da çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden, ancak İzmit’teki basın toplantısının ardından konsantrasyonunun düştüğü öğrenilen Gökdeniz’le ilgili net kararın kısa bir süre içinde verileceği tahmin ediliyor

Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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