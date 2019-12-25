Atom Karınca; asıl sen hakkını helal et!..

Herkesin Kocaelispor’dan kaçtığı dönemlerde Vinsan Tesisleri’nde “Kocaelispor bu şehrin takımıdır” diyerek tek başına antrenman yapan, bu kulüple her türlü badireyi bire bir yaşayan, psikolojik olarak her türlü yıpranmaların zirve yaptığı süreçte yılmadan çalışan, çabalayan, 2012’den bugüne kadar Kocaelispor formasını aslanlar gibi terleten Atom Karınca Mert Yavuz, Yeşil Siyahlı kulüple olan bağlarını resmen kopardı. Mert ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı.

HERKES HAKKINI HELAL ETSİN

2012 yılından beri formasını giydiğim Kocaelispor Kulübü’mden ayrılmış bulunmaktayım. Burada olduğum sürece bağlılık duygusunu hiç unutmayarak elimden gelen her şeyi yaptım. Zor günlerde kulübün ayakta kalması, armanın düşmemesi için başkanım, yöneticilerim, hocalarım, kaptanlarım, takım arkadaşlarım,tüm kulüp çalışanlarımız ve Kocaelispor’un büyük taraftarıyla onurlu ve zorlu bir mücadele verdik. Çok zor şartlarda 3.lige çıkıp, 2 kere Play-Off oynayıp, maalesef çok istediğimiz şampiyonluğun kıyısından döndük. Hiç pes etmedik, terk etmedik, sonunda gemiyi karaya yanaştırdık. Şimdi daha iyi şartlarda inanıyorum ki beklenen ve özlenen şampiyonluk bu sene gelecek. Herkes hakkını helal etsin.