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Cizrespor’un başkanından Süleyman’a övgüler

Kocaelispor’un da grubunda yer alan Cizrespor’da başkan Maruf Sefinç, Kocaelispor’un takım kaptanı Burak Süleyman ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
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Burak Süleyman için “Muhteşem bir insan” diyen Maruf Sefinç şu ifadelere yer verdi: Tarih her zaman iyi insanları yazar. Gerçekten Kocaeli için bulunmaz, muhteşem bir insan. Ben Cizrespor’umuza 3 yıldır Burak Süleyman’ı istiyorum. –Başkanım… Teklifiniz için çok teşekkür ederim ama kendi memleketim bu durumdayken memleketimiz bırakamam, para ile değişmem- dedi.

HEYKELİ DİKİLMELİ

Öyle saygı duydum ki çocuğa sizlere ifade edemem. Kocaeli için, Kocaelispor için aslan parçasıdır Burak Süleyman. Bu gün ve ya yarın olur Kocaeli halkı ve Kocaelispor çocuğun heykelini dikmeli ve kim gelirse gelsin bu adamdan daha fazla para alıyorsa gerçekten büyük bir haksızlık olur Kocaelispor’un ve Kocaeli halkının Burak Süleyman’ına sahip çıkacağından hiç bir şüphe duymuyorum. Şampiyonluk yolunda Kocaelispor Kulübü’ne başarılar diliyorum!

 

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