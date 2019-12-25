İzmit’teki spor kulüplerimiz Hürriyet başkanlığında toplanıyor

İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Perşembe günü İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm spor kulüpleri ile yemekli toplantıda bir araya gelecek. Dev spor buluşması Kongre Merkezi arkasında yer alan Seka Bahçe Restoran saat 19.00’da başlayacak. 2020 yılında yapılması planlanan projelerin anlatılacağı toplantıda Başkan Hürriyet spor kulüplerinin sorunlarını da dinleyecek. İzmit Belediyesi Spor Daire Müdürlüğü de konu ile ilgili hassas bir çalışma yürütürken, toplantıya ilginin hayli yüksek olacağı tahmin ediliyor.