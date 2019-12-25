İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Perşembe günü İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm spor kulüpleri ile yemekli toplantıda bir araya gelecek. Dev spor buluşması Kongre Merkezi arkasında yer alan Seka Bahçe Restoran saat 19.00’da başlayacak. 2020 yılında yapılması planlanan projelerin anlatılacağı toplantıda Başkan Hürriyet spor kulüplerinin sorunlarını da dinleyecek. İzmit Belediyesi Spor Daire Müdürlüğü de konu ile ilgili hassas bir çalışma yürütürken, toplantıya ilginin hayli yüksek olacağı tahmin ediliyor.
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İzmit’teki spor kulüplerimiz Hürriyet başkanlığında toplanıyor
İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Perşembe günü İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm spor kulüpleri ile yemekli toplantıda bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz