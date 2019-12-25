Bu düğün Yeşil Siyah olacak!

Kocaelispor fanatik taraftarları Celal Özaltun ile Merve Gül mutluluklarını evlilikle taçlandırıyor. Son derece şık ve anlamlı bir davetiye hazırlatan Celal ve Merve davetiyelerine “Yeşilime Siyah Olur Musun? Bir Ömür Olurum” yazdırdı. Nalan ve Ümit (Merhum) Gül çiftinin dünyalar güzeli kızları Merve ile Fatma – Şahimerdan çiftinin yakışıklı oğlu Celal’in nikahı 25 Ocak 2020 Cumartesi Gölcük Kongre Sarayı Nikah Salonu’nda gerçekleşecek.