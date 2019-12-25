Kocaelispor fanatik taraftarları Celal Özaltun ile Merve Gül mutluluklarını evlilikle taçlandırıyor. Son derece şık ve anlamlı bir davetiye hazırlatan Celal ve Merve davetiyelerine “Yeşilime Siyah Olur Musun? Bir Ömür Olurum” yazdırdı. Nalan ve Ümit (Merhum) Gül çiftinin dünyalar güzeli kızları Merve ile Fatma – Şahimerdan çiftinin yakışıklı oğlu Celal’in nikahı 25 Ocak 2020 Cumartesi Gölcük Kongre Sarayı Nikah Salonu’nda gerçekleşecek.
Bugün 15:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:36 TSİ
Bu düğün Yeşil Siyah olacak!
Kocaelispor fanatik taraftarları Celal Özaltun ile Merve Gül mutluluklarını evlilikle taçlandırıyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz