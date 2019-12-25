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İYİ Parti'li yöneticinin dükkanına ve aracına saldırı!

İYİ Parti Gölcük İlçe Saymanı Yunus Çolak’ın aracına ve sahibi olduğu markete kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti Gölcük ilçe Saymanı Yunus Çolak’ın sahibi olduğu Çolak Yapı Market isimli iş yerine dün sabah 09.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkanda bulunan çalışan ve müşterinin yarım metre yakınına kurşun isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı günün gecesi, saat 01.30 sularında ise Çolak’ın aracına yapılan silahlı saldırı sonucu aracın arka camı parçalandı.

“BİR AN ÖNCE YAKALANMALI”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bir günde iki silahlı saldırı yapılmış olmasına rağmen suçluların elini kolunu sağlayarak dolaşıyor olmalarını şiddetle kınıyoruz. Gölcük İYİ Parti İlçe muhasibine yapılan bu çirkin saldırının faillerinin biran önce yakalanarak adaletin tecelli edeceğine, bu konuda Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bu saldırı ile alakalı titiz bir çalışma yaparak parti üyelerimizi ve kamu vicdanını rahatlatacağına inancımız tamdır” dedi. 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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