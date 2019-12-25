Günlük ne kadar tuz almalıyız?

Sodyum insan için hayati öneme sahip önemli bir mineraldir. Sodyumun(tuzun) hem yetersiz hem de aşırı alımı tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Günlük ne kadar tuza ihtiyacımız olduğunu anlamak için sodyumun işlevlerini ve sağlık üzerine etkilerini inceleyelim.

TUZ NEDİR?

Sodyum en önemli hücre dışı elektrolittir. Hücreleri çevreleyen sıvıdaki en yaygın mineral olduğu anlamına gelir. Hücre içi elektrolit olan potasyum ile birlikte, kan basıncı (tansiyon) ve sıvı dengesinin düzenlenmesinde rol oynar.

Sodyum kan basıncının yanı sıra vücuttaki sıvı dengesini korumak, kas kasılmasında görev almak, besinlerin aktif taşınmasında ve sinir fonksiyonunda görev alır.

Anlaşıldığı üzere sodyum temel bir besindir ve vücudun sodyum seviyesini dengede tutmak için yeterli miktarda alınması gerektiği anlamına gelir. Vücut, idrar ve ter yoluyla sodyum kaybeder.

Amerikan Kalp Birliğine göre insan vücudu için günlük 500 mg sodyum gerekir. Bu da 1250 mg tuza eşittir.

Türk kardiyoloji derneğinin önerisi ise günlük 5-6 gram tuzdur.

Ülkemizde tuz tüketiminin ortalama günlük 18 gram olduğu saptanmıştır. Bu düzey tuz tüketimi oldukça tehlikelidir ve doğrudan kan basıncı yüksekliği ile ilişkilidir. Sağlıklı bir insanın günlük 3 gramdan fazla tuz tüketmemesi gerekir. Günlük alınan tuzun %70'i işlenmiş gıdalardan; ekmek, galeta, hazır çorbalar, cips, kraker, işlenmiş tavuk ürünleri, peynir vb. yiyeceklerden gelmektedir. Fabrikasyon gıdalarda sodyumun kullanım amacı ve kaynakları şöyle sıralanabilir; kabartıcı, koruyucu, lezzet verici, küf önleyici amaçla kullanılır. Bunun için Mono sodyum glutamat, sodyum sitrat, sodyum nitrat, karbonat, soya sosu, disodyum fosfat da sodyum kaynaklarıdır.

Her şeyden önce tuz ihtiyacı her birey için aynı olmayabilir. Örneğin sporcular gibi ter yoluyla fazla tuz kaybedenlerin ihtiyacı farklıdır.

Tuz kısıtlamasına gidilecek bireyler ise yüksek tansiyonlular, böbrek yetmezliği olanlar, kalp yetmezliği olanlar, gebeler sayılabilir.

Tuz eksikliği, iştahsızlık, dikkat eksikliği, yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozuklukları, susuzluk gibi belirtilere yol açabilir.

Son söz; tuzun azı da zarar, çoğu da zarar! Aşırı tuz tüketiminden kaçınmak için en doğru yol hazır, paketli, ambalajlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktır.

Dr. Vahap Almasulu / Aile Hekimi

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi

Kaynaklar:

(1) www.tdk.org.tr- Türk Kardiyoloji Derneği

(2) www.maden.org.tr

(3) Tuz tüketimi ve sağık- TC Sağlık Bakanlığı

(4) 7'den 70'e Taş Devri Diyeti - Prof. Dr. Ahmet Aydın