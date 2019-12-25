Kral Şakir, 41 Burda AVM’de minikler ile buluşuyor

41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor.Etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler Kral Şakir ve Fil Necmi maskot karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, hatıra fotoğrafları çekilip, şarkılarla, oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkartacaklar. 28- 29 -30-31 Aralık tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz