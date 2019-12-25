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Şair Orhan Şaik Gökyay Kandıra’da anıldı

Bizkandırayız Şiir Topluluğu, Kandıra Şiir akşamlarının 12’ncisinde Şair Orhan Şaik Gökyay’ı, şiirleri ve bestelenmiş eserlerini seslendirerek andı
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Bizkandırayız Şiir Topluluğu, Kandıra Şiir akşamlarının 12’ncisini Şair Orhan Şaik Gökyay’a ayırdı.  Kandıra Şehir Stadı karşısında bulunan Cadde Kafe’de gerçekleşen etkinlikte Şair Gökyay’ın hayat hikayesi ve edebi kişiliğini; emekli edebiyat öğretmenlerinden Mustafa Yıldız anlattı. Diş hekimi Şair İbrahim Ark, Şiir ve şiirlerin çeşitlerini anlattığı gecede, şairin bestelenmiş eserlerini Bizkandırayız Müzik Topluluğu eğitmenleri Engin ve Şahin Ecevit çifti seslendirdi.

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12’nci Şiir Akşamına; avukat Figen Şentürk, Kandıra Lisesi eski müdürü Hasan Tokgöz, emekli öğretmenlerden Mustafa Yıldız, Diş Hekimi İbrahim Ark, Engin - Şahin Ecevit, Kıbrıs’ta öğretmenlik görevini sürdüren Özlem Ersoy, Belgin - Murat Yüksel, Aliye - Halil Erdoğmuş, sağlık personeli Semiha Özlem Ersoy, Derya Demirel, ressam Aytaç Kürekçioğlu, amatör tiyatro sanatçısı Levent Aydoğdu, Günay Çölmek, Vedat Özkol, Ayfer Kocatürk, Münevver Ecevit, Olcay Tokdemir, Celil Sağlam, Berna Erkal ve Bizkandırayız sosyal paylaşım platformu kurucusu Aygün - Nurşen Aynagöz katıldı.

Bugün 16:03 TSİ - Gündem

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