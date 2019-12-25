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Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Kadın Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle geçtiğimiz hafta Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesinde gerçekleşen etkinlikle ve 23 bin lavanta dikimiyle çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Aysun Bolat Kılıç ve kadınlar katıldı.

UZMANLAR DA YER ALDI

Toplantıda ziraat finans uzmanı Sema Albeni, beden eğitimi öğretmeni İlknur Kocamanoğlu, danışmanlık şirketi sahibi Gonca Berktay, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı genç girişimci Ayşenur Duysak, yoga eğitmeni Ayşegül İşcan, tekstil işletmecisi ve kostüm asistanı Kadriye Akcan, hobi marketi işletmecisi Mehtap Doymuş, seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu, cam sanatçısı Şeyda Karaman, organizatör Sibel Kaya, eski Bankacı Hicran Öztekin ve sanat evi sahibi İnci Öztürk, Remziye Yıldız ve Esra Efe de yer aldı.

“KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAK”

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kadınların iş hayatında olmasının önemini sürekli olarak vurguluyoruz. Kadınların üretmesi ve ekonomik özgürlüğü olması gerekiyor. Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kadın girişimcilerin kooperatif çatısı altında ticari faaliyette bulunması bizim için çok kıymetli. İzmit Kadın Kooperatifiyle kadın istihdamının artacağını ve gizli kadın emeğinin değerleneceğini biliyoruz. Bu proje kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına fırsat sunacak ve sizler de kendi alanlarınızda bizlere vereceğiniz tecrübelerle buna katkı sağlayacak” dedi.

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