Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:08 TSİ

Aras: 1 Mart tezkeresi için ağladılar

Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı’nda konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, iktidarın 1 Mayıs Tezkeresi’nin geçmemesi nedeniyle gözyaşı döktüğünü söyledi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

YRP İl Divan Toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Dilovası Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, YRP İl Başkanı Mehmet Aras’ın yanı sıra, YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe hanım ve gençlik kolları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Toplantı nedeniyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Aras, “1 Mart Tezkeresi meclisten geçmedi. O gün 62 bin ABD askerinin Türkiye’ye girememesi nedeniyle gözyaşı döken iktidar, bugün üçe bölünmüş durumda. Ak Parti yıkılma sürecine girmiştir” dedi.

EMANETOĞLU: YENİ İKTİDAR YRP

İl Divan Toplantısı’nda söz alan YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu ise, “Bugün Türkiye’nin geldiği durum hiç de iç açıcı değildir. Şartların böyle devam etmesi durumunda Türkiye’de iktidar el değiştirecek ve devleti yönetmeye en uygun parti Yeniden Refah Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni iktidarı olacaktır. Kocaeli teşkilatımız en çalışkan teşkilatlarımızdan biri. Ben sizlere Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın selamını getirdim, sizlerin selamını da ona götürüyorum” ifadelerini kullandı.

 

Bugün 16:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İyi Parti'de görev değişikliği! mask
İyi Parti'de görev değişikliği!
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim mask
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim
Hakan Çakar yarın mazbatasını alacak mask
Hakan Çakar yarın mazbatasını alacak
CHP İzmit’te Hakan Çakar seçilmiş başkan mask
CHP İzmit’te Hakan Çakar seçilmiş başkan
Ünlü: Adaletin önünde hesap verecekler mask
Ünlü: Adaletin önünde hesap verecekler
İYİ Partili Filiz sahaları boş bırakmıyor mask
İYİ Partili Filiz sahaları boş bırakmıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL