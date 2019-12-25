Aras: 1 Mart tezkeresi için ağladılar

YRP İl Divan Toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Dilovası Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, YRP İl Başkanı Mehmet Aras’ın yanı sıra, YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe hanım ve gençlik kolları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Toplantı nedeniyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Aras, “1 Mart Tezkeresi meclisten geçmedi. O gün 62 bin ABD askerinin Türkiye’ye girememesi nedeniyle gözyaşı döken iktidar, bugün üçe bölünmüş durumda. Ak Parti yıkılma sürecine girmiştir” dedi.

EMANETOĞLU: YENİ İKTİDAR YRP

İl Divan Toplantısı’nda söz alan YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu ise, “Bugün Türkiye’nin geldiği durum hiç de iç açıcı değildir. Şartların böyle devam etmesi durumunda Türkiye’de iktidar el değiştirecek ve devleti yönetmeye en uygun parti Yeniden Refah Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni iktidarı olacaktır. Kocaeli teşkilatımız en çalışkan teşkilatlarımızdan biri. Ben sizlere Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın selamını getirdim, sizlerin selamını da ona götürüyorum” ifadelerini kullandı.