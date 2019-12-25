Emek Dayanışma öğrencileri, yollarına kavuştu

İzmit Belediyesi, yağışların ardından çamurdan yürünemez hale gelen Alikahya Mahallesi’ndeki Emek Dayanışma İlkokulu’na beton yol ve merdiven yaptı. Toprak ve çamurda yürümek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve veliler için okulun arka tarafından okula bağlanan alanda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 35 metrelik beton yürüyüş yolu ve merdiven çalışması tamamlandı. Yolun kullanıma açılmasıyla okula ulaşımın daha kolay olduğunu belirten öğrenciler ve öğrenci velileri İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.