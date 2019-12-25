İzmit Belediyesi, yağışların ardından çamurdan yürünemez hale gelen Alikahya Mahallesi’ndeki Emek Dayanışma İlkokulu’na beton yol ve merdiven yaptı. Toprak ve çamurda yürümek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve veliler için okulun arka tarafından okula bağlanan alanda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 35 metrelik beton yürüyüş yolu ve merdiven çalışması tamamlandı. Yolun kullanıma açılmasıyla okula ulaşımın daha kolay olduğunu belirten öğrenciler ve öğrenci velileri İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Emek Dayanışma öğrencileri, yollarına kavuştu
İzmit Belediyesi’ne bağlı ekipler, yağmurun yağmasının ardından yürünemez hale gelen Emek Dayanışma İlköğretim Okulu’nun yolunun betonladı
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