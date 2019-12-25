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Kocaman,  Trabzon Derneğini açtı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Trabzon Araklı Yüceyurt Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılış törenine katıldı. 
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Kartepe İbrikdere Mahallesi 2.Sokak No:22 adresinde kurulan Trabzon Araklı Yüceyurt Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı. Dernek açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Dernek Başkanı Cemal Halil, birim müdürleri, muhtarlar ve Kartepeliler katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Dernek açılışında söz alan Trabzon Araklı Yüceyurt Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Halil, “Derneğimizin kuruluş amacı birlik ve beraberliği arttırmaktır. Hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yerde önemlidir. Bu bilinçle ilçemize hizmet edeceğiz. Buraya gelerek bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.    

“KARTEPE BÜYÜYOR”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise “Birlik ve beraberliğin olduğu büyük ve güçlü bir Türkiye için hemşehri ve yardımlaşma derneklerini önemsiyoruz. Geleceğin Türkiyesine hep birlikte sahip çıkacağız. STK’ların kurulması bizler için çok kıymetlidir. Burada Kartepeli ve Araklılı hemşehrilerimiz birlik ve beraberliğini gösterecektir. Kartepemiz her geçen gün büyümektedir. Bununla birlikte STK’ların açılması kurumsallaşmaya katkı sağlamaktadır. Buraya gelerek dernek açılışına katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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