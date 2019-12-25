Başiskele’de 1 günde, 3 iş yeri açıldı

Yeşil doğası ve denize yakınlığı ile ilimizin dikkat çeken ilçeleri arasında yer alan Başiskele’de yeni yatırımlar hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak Kardelen Şahin’in sahibi olduğu Boşnak Börekçi Cafe’nin, AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Melih Özkaraaslan ile kardeşi Burak Özkaraaslan'ın işletmecisi olduğu Esnaf Lokantası’nın ve Mustafa Sarıçiçek’in işletmeciliğini yaptığı Enka Market’in açılışı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından gerçekleştirildi. Özlü, yeni işletmelere hayırlı olsun dileğinde bulundu.