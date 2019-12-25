Yeşil doğası ve denize yakınlığı ile ilimizin dikkat çeken ilçeleri arasında yer alan Başiskele’de yeni yatırımlar hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak Kardelen Şahin’in sahibi olduğu Boşnak Börekçi Cafe’nin, AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Melih Özkaraaslan ile kardeşi Burak Özkaraaslan'ın işletmecisi olduğu Esnaf Lokantası’nın ve Mustafa Sarıçiçek’in işletmeciliğini yaptığı Enka Market’in açılışı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından gerçekleştirildi. Özlü, yeni işletmelere hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Bugün 16:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
Başiskele’de 1 günde, 3 iş yeri açıldı
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1 günde 3 iş yerinin kurdelesini kesti. Özlü, yeni işletmelerin Başiskele’ye hayır getirmesi temennisinde bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz