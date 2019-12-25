ADD İzmit Şube Başkanı Taylan Bingöl, Milli Şef İsmet İnönü’nün 46’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. İnönü’nün laiklik konusundaki endişelerinin çok önemli olduğunu belirten Bingöl, “İnönü, laikliğin değerini çok iyi bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini yaşamsal önemde görmektedir. “İrtica, Reisi Cumhur’dan cesaret bulursa, kim onun sokağa dökülmesine engel olabilir? İrticanın sokağa dökülmesi ise ülkenin kana bulanmasıdır” sözüyle, İsmet İnönü, gericiliğin büyük bir tehdit olduğunu anlatmaktadır. İsmet İnönü’ye Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatırası önünde bir kez dahasaygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Bingöl: İnönü, laiklik endişelerinde haklıydı
Milli Şef İsmet İnönü’nün 46’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan ADD İzmit Şube Başkanı Taylan Bingöl, vatan ve demokrasi kahramanı İsmet İnönü’yü saygıyla andıklarını söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz