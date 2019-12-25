Bingöl: İnönü, laiklik endişelerinde haklıydı

ADD İzmit Şube Başkanı Taylan Bingöl, Milli Şef İsmet İnönü’nün 46’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. İnönü’nün laiklik konusundaki endişelerinin çok önemli olduğunu belirten Bingöl, “İnönü, laikliğin değerini çok iyi bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini yaşamsal önemde görmektedir. “İrtica, Reisi Cumhur’dan cesaret bulursa, kim onun sokağa dökülmesine engel olabilir? İrticanın sokağa dökülmesi ise ülkenin kana bulanmasıdır” sözüyle, İsmet İnönü, gericiliğin büyük bir tehdit olduğunu anlatmaktadır. İsmet İnönü’ye Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatırası önünde bir kez dahasaygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.