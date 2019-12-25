Kartepe’de fidanlar toprakla buluştu

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve TEMA işbirliği ile yapılan çalışmada çocukların doğa ile güçlü bir bağ kurabilmesi amaçlanan Ağaç Kardeşliği Projesi’nin son etkinliği olan ağaç dikimi gerçekleştirildi. 2018 yılında başlayan etkinliklerin ilki ile ekosistem kavramıyla tanıştırılan 17 Ağustos İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, doğayı, canlı türlerini, endemik bitkileri, ağaçları ve yapraklarını inceleyerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Öğrenciler TEMA Vakfı tarafından kendilerine gönderilen ağaç tohumlarını gönderilen saksılara ekerek toprakla buluşturdular.