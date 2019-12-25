Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca, Cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha yayınlandı. Grubun sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı fotoğraflarda aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görülürken, bugün paylaşılan fotoğraf da ise aracın ön tamponu ve panjur görüntüsü yayınlandı. Panjurdaki lale desenleri dikkat çekerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da sosyal medya hesabından lale emojisi paylaştığı görüldü.
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Yerli otomobilde dikkat çeken detay!
Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Yerli otomobilin tamponu ve panjuru görülürken, panjurdaki lale detayları dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz