Yerli otomobilde dikkat çeken detay!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca, Cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha yayınlandı. Grubun sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı fotoğraflarda aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görülürken, bugün paylaşılan fotoğraf da ise aracın ön tamponu ve panjur görüntüsü yayınlandı. Panjurdaki lale desenleri dikkat çekerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da sosyal medya hesabından lale emojisi paylaştığı görüldü.