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Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı

Darıca'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçip, halk otobüsüne çarptı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
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Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Alev Onat Arslan, 34 LY 5475 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçerek, Adem Gürbulak idaresindeki 41 J 4358 plakalı halk otobüsüne çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazanın ardından halk otobüsü sürücüsü Adem Gürbulak, Alev Onat Arslan’ı otomobilden çıkardı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi nefes almakta zorlanan Arslan’ı, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Adem Gürbulak, “Araçtan ben indirdim, zor nefes alıyordu. Ters yönden geldi. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum ama kendinde değildi” dedi.

Bugün 16:57 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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