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Kaya: Taşdemir, acı üzerinden siyaset yapıyor

AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi Av.Sinan Barış Kaya, CHP'li Engin Taşdemir'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.
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AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi Av.Sinan Barış Kaya, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir'in 'Mutlu şehir Kocaeli'de 39 kişi intihar etti' söylemlerinin üzerine sosyal medyasından şu ifadeleri paylaştı:

"Dünya’da intihar vakalarının yaşandığı ülkeler sıralamasında Türkiye 79’uncu sıradadır. Bu konuda Kocaeli; hızla artan nüfusuna oranla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin ardında yer almaktadır. 2000’li yıllardan bu yana ilimizdeki intihar vakalarının nüfusa göre azaldığı da bilinmektedir. Bunları tartışmak bizim için gerçekten üzücüdür. Ama çoğunluğu hastalık, aile geçimsizliği ve duygusal ilişkiler gibi bireysel nedenlerden kaynaklı bu acı vakaları CHP’li Engin Taşdemir gibi siyasete alet edecek kişiler bulunduğundan açıklama yapma, halkımızı doğru bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır. Bu konuda milletimizin anlayışına sığınıyoruz.

Unutulmamalı ki, intiharları yaygınlaştırmanın en basit yolu, bu olayları basın ve medya kuruluşları üzerinden sürekli gündemde tutmak ve konuşmaktır. Engin Taşdemir, maalesef kendisini gündeme getirmek için bu acı olayları kullanırken, bir yandan da bu vakaların artmasına aracı olmaktadır. Engin Taşdemir, Kocaeli’de daha fazla intihar olması halinde daha fazla gündeme geleceğini düşünerek belki kendisini “Mutlu” ediyordur ama bizler bu üzücü vakaların azalması ve daha çok insanımızın mutlu olması için elimizden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Acı üzerine siyaset yapmayacağız."

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