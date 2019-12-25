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Gökdeniz, Kocaelispor'da devam ediyor

Kocaelispor Kulübü, Gökdeniz ile ilgili son günlerde yaşanan spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
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Açıklamada ortak bir karar alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen ve halen sözleşmesi devam eden oyuncumuz Gökdeniz Bayrakdar ile alakalı son günlerde kamuoyunda çıkan tartışmalar sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur."

ORTAK MUTABAKAT SAĞLANDI

"Bilindiği üzere sözleşmesi halen devam eden oyuncumuz ile kısa bir süre önce görüşülmüş, kendisine; hem kendi menfaatine, hem de Kocaelispor menfaatleri üzerine ciddi teklifte bulunulmuştur. Gelişen süre zarfında ise Gökdeniz Bayrakdar tarafından red cevabı alınmış, süreç bu şekilde devam etmiştir. Ancak son günlerde tekrar yaptığımız görüşmeler neticesinde 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde Kocaelispor'umuzun menfaatleri doğrultusunda bir sonuç elde edilmesi noktasında ortak bir mutabakat sağlanmıştır. Oyuncumuz Antalya kampında sorunsuz bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Gelişmeler siz kıymetli taraftarlarımıza ve kamuoyuna anbean aktarılacaktır. Saygılarımızla."

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