Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı’na giden Vatan Caddesi üzerinde İzaydaş’ın arıtma borularından birisi patladı. Bunun üzerine çevreye son derece kötü bir koku yayılırken vatandaşlar duruma isyan etti. Etrafa yayılan su mikrop saçarken Alikahyalılar yetkililerin bir an önce borudaki arızanın giderilmesini istedi.
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Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kocaeli Stadı’na giden Vatan Caddesi üzerinde İzaydaş’ın patlayan arıtma borusu etrafa kötü koku yaydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz