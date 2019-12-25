Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:34 TSİ- Gündem G: Bugün 17:38 TSİ

Alikahya ceset gibi kokuyor!

Kocaeli Stadı’na giden Vatan Caddesi üzerinde İzaydaş’ın patlayan arıtma borusu etrafa kötü koku yaydı.
mask

Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı’na giden Vatan Caddesi üzerinde İzaydaş’ın arıtma borularından birisi patladı. Bunun üzerine çevreye son derece kötü bir koku yayılırken vatandaşlar duruma isyan etti. Etrafa yayılan su mikrop saçarken Alikahyalılar yetkililerin bir an önce borudaki arızanın giderilmesini istedi.

Bugün 17:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Yerli otomobile 26 ilimiz talip oldu, 3 il öne çıktı! mask
Yerli otomobile 26 ilimiz talip oldu, 3 il öne çıktı!
Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı mask
Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı
Etek boyu ölçen hakim hakkında flaş gelişme mask
Etek boyu ölçen hakim hakkında flaş gelişme
Büyükakın: ’O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk’ mask
Büyükakın: ’O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk’
Cezaevlerinde yeni dönem mask
Cezaevlerinde yeni dönem
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL