Alikahya ceset gibi kokuyor!

Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı’na giden Vatan Caddesi üzerinde İzaydaş’ın arıtma borularından birisi patladı. Bunun üzerine çevreye son derece kötü bir koku yayılırken vatandaşlar duruma isyan etti. Etrafa yayılan su mikrop saçarken Alikahyalılar yetkililerin bir an önce borudaki arızanın giderilmesini istedi.