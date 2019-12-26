Kulüp, Kocaelispor ile yollarını ayıran sol bek oyuncu Kadir Öge ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
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Kadir Öge ile anlaşmaya varıldı
Kocaelispor, Kadir Öge ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
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Yorumlar
(1 )
Derin Borc - Ne kadar derin kazarsan icinden cikmak o kadar zor olur gelir yokken ne kadar harcarsan borclar faizler icralara batarsin. Dogru olan 3.lig icin bu lige uygun butce ve harcama yapmaktir. Biz bu filmi gorduk aslinda kocaelisporun en batik donemleri 1. Ligde ortalara ustlere oynadigi donemdi. Mac kazandikca dibe dogru gidiyordu.
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