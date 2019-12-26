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Kadir Öge ile anlaşmaya varıldı

Kocaelispor, Kadir Öge ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
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Kulüp, Kocaelispor ile yollarını ayıran sol bek oyuncu Kadir Öge ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Bugün 09:07 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Derin Borc - Ne kadar derin kazarsan icinden cikmak o kadar zor olur gelir yokken ne kadar harcarsan borclar faizler icralara batarsin. Dogru olan 3.lig icin bu lige uygun butce ve harcama yapmaktir. Biz bu filmi gorduk aslinda kocaelisporun en batik donemleri 1. Ligde ortalara ustlere oynadigi donemdi. Mac kazandikca dibe dogru gidiyordu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Aralık 09:27

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