Kadir Öge ile anlaşmaya varıldı

Derin Borc - Ne kadar derin kazarsan icinden cikmak o kadar zor olur gelir yokken ne kadar harcarsan borclar faizler icralara batarsin. Dogru olan 3.lig icin bu lige uygun butce ve harcama yapmaktir. Biz bu filmi gorduk aslinda kocaelisporun en batik donemleri 1. Ligde ortalara ustlere oynadigi donemdi. Mac kazandikca dibe dogru gidiyordu.