Şanbaz Yıldız: 5 ilçede delege seçimi yapılmayacak

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Gebze ve Derince ve Darıca ilçelerindeki başkanların değişmesi ile ilgili bugün il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Bilindiği gibi Salı günü genel merkeze giden İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur genel merkeze gitmesinin ardından yapılan istişarelerde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Bir diğer yandan Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız, Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk ve Derince İlçe Başkanı Selman Gürpınar’ın iş yoğunluğu sebebiyle bu değişikliği kendileri talep ettiği öğrenilirken, Darıca’da boşalan koltuğa Hüseyin Gündüz, Gebze’de boşalan koltuğa Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Burak Uluköylü, Derince’de boşalan koltuğa partinin ise Derince ilçe kurucularından Şenol Köktürk getirildi. Düzenlenen açıklamaya İl Başkan Şanbaz Yıldız,Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur, İl Sekreteri Şaban Ufuk, İl yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katılım sağladı.

“5 TANE İLÇEDE DELEGE SEÇİMİ YAPILMAYACAK”

Kongre süreci hakkında konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “ 5 ilçede üye sayısının 400 altında olduğu için 5 tane ilçemizde, ilçe delege seçimi yapılmayacak. İzmit, Gebze, Körfez, Derince, Gölcük, Darıca dışında Kandıra, Dilovası, Çayırova, Başiskele ve Karamürsel’de delege seçimleri yapılmayacak. O isimlerin hepsi delege. Meral Akşener’in demokratik sürecin demokrasiyle sonuçlanmaması nedeniyle İYİ Parti ülkemizin beklentilerine cevap vermemek için kuruldu. Kocaeli teşkilatları ve tüm teşkilatlar 2018’in şubat ayından başlamak üzere olağan kongrelerini yapmış durumdalar. Bizim kongre sürecimiz 2020 Şubat 10’undan itibaren başlamaktadır. Bunu ilçe başkanlarımızla birlikte kararlaştıracağız. Bu süreçte Ocak ayının 1’inden itibaren ayın 31’ine kadar üye listeleri askıya çıkacak, askıdan inecek, delege seçimleri yapılacak ve kongreye hazır bir hale getirilecek” dedi.

“DEMEK Kİ İYİ PARTİ DÜZGÜN YOLDA”

Kongrelerin düğün gibi geçeceğini belirten Yıldız, “10 Şubat’tan sonra birlikte kararlaştıracağımız tarihte kongrelerimizi yapacağız. Kongremiz hiç kimsenin tahmin etmediği kadar demokratik, düğün, bayram şeklinde kongre süreci yaşayacağız. Muhalefet eden insanların olması gayet doğal. Bundan kimsenin yüksünmemesi gerekir. Demek ki İYİ Parti doğru yolda ki insanlar talip oluyorlar. Biz kimseyi ötelemeyeceğiz. Parti tüzüğümüz neyi gerektiriyorsa tüzüğün gerektirdiği şekilde, genel başkanımızın memleketi olması sebebiyle hiçbir kargaşa ve şaibeye sebep olmadan kongre sürecini yaşayacağız. Güzel bir şekilde, düğün gibi bunu birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“ÜYE KARAVANI PERŞEMBE PAZARI’NDA OLACAK”

İlçe başkanlarına seslenen Yıldız, “İlçe başkanlarını sıkıştırıyoruz çünkü ilçe teşkilatları çalışırsa bir yerlere gelebiliriz. Bizlerin yapabileceği sadece sizlerin yapmış olduğu programlar intikal ettikçe büyütüyoruz. İlçelerimizin üzerine düşeni yapacağına ben eminim. İYİ Parti yüzde 8.5 kemikleşmiş oy oranıyla Türkiye’nin en köklü partilerinden birisi haline geliyor. DSP 1999 yılında Ecevit’in başkanlığını yaptığı dönemde kemik oyu yüzde 2 buçuktu, yüzde 22 ile iktidar oldu. Demek ki iyi yoldayız. Körfez’de 600 tane bayanın bir ilçe başkanının bir araya getirip toplaması gerçekten güzel bir olay.Başkanlarım, kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. İYİ Parti'ye gönül vermiş herkes başımızın tacı. Burada bir ekibiz, ikinci ekibe asla müsaade etmem. Meral Akşener bu partinin lideri, biz de arkasında koşan neferleriz. Bizim felsefemiz sevgi olacak. Ayın 2’inde genel merkez 10 tane karavan yaptı. Bu karavanlar üye karavanı. 2 Ocak’ta Perşembe pazarında olacak. Bu karavan nasıl karavan? Küçük, bir aracın arkasına takıp taşıyoruz. Her türlü bilgisayar sisteminin olduğu, güzel bir sistemle yapılmış, bizim logolarımızın olduğu bir karavan. Bu karavanla üye kampanyamızı önümüzdeki süreçte başlayacağız. 3 gün İzmit ilçede” ifadelerinde bulundu.

“YOLA YENİ BAŞKANLARIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ”

İlçelerdeki görev değişikliği ile ilgili konuşan Yıldız, “İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak Gebze, Derince ve Darıca ilçelerinde nöbet değişikliğine gitmiş bulunmaktayız. İş yoğunluğu sebebi ile bize mazeretlerini ileten Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, Derince İlçe Başkanı Selman Gürpınar, Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız görevlerini teslim etmişlerdir. İYİ Parti Kocaeli olarak şehrin en uzak noktalarına kadar gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda artık yola yeni başkanlarımızla devam edeceğiz” dedi.

“MUTU VE UMUTLU KOCAELİ”

“İyi Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” diyen Yıldız, “Göreve geldikleri günden bugüne gerek bizlere, gerek partimize göstermiş oldukları ilgileri, çalışma ve emeklerinden ötürü başkanlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe başkanlığı bayrağını devralan İYİ Türkiye hedefimize ulaşmak için bizle beraber yola çıkan başkanlarımıza yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, atamanlarının Kocaeli ve teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir olacağız, iyi olacağız. Mutlu ve umutlu bir Kocaeli, daha iyi Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” şeklinde konuştu.

15 GÜNLÜK ÜYE SAYISINI PAYLAŞTI

Yıldız ayrıca ilçelerdeki üye sayıları hakkında bilgi verdi. 15 günde ilçelerdeki üye sayısı hakkında konuşan Yıldız, “İzmit 1050’den 1185’e, Kartepe 572’den 634’e, Gölcük 454’ten 588’e, Kandıra 155’ten 188’e, Başiskele 307’den 350’ye, Derince 407’den 509’a, Gebze 1288’den 1357’ye, Çayırova 293’den 302’ye, Körfez 1344’ten 1632’ye, Karamürsel 242’den 277’ye, Dilovası 124’ten 120’ye yükseldi. Darıca 611’den 601’e düştü” dedi. Yıldız ayrıca az yükselme olan teşkilatlara uyarılarda bulundu.

“KENDİ İRADEMİZLE”

Eski ve yeni ilçe başkanlarına plaket verileceği duyurulan programda plaketlerin unutulması nedeniyle gülüşmeler yaşanırken, yeni ve eski ilçe başkanları sadece konuşma gerçekleştirdi. Göreve gelen ve görevi bırakan ilçe başkanları konuşmalarında teşekkürlerini sunarken Derince eski İlçe Başkanı Selman Gürpınar, “İl başkanımızın da dediği gibi partimiz, Şanbaz başkanımızla birlikte hareketlenme yaşadı. Bizim mevcut işlerimiz bu hareketi yürütmeye yetmiyor ve ben bu sebepten dolayı başkanıma ilettim. Şartları daha müsait olan Şenol başkanımıza kendi irademizle ilçemizde partimizin önünü açmak sebebiyle devretme kararı aldık. Ben Derince İlçe Başkanı olarak her zaman İYİ Parti’nin destekçisi olacağım” ifadelerinde bulundu.