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Kadir Kara hayatını kaybetti

Körfez'in tanınan simalarından Kadir Kara(45) verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
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Körfez’in tanınan ve sevilen simalarından evli ve 2 çocuk babası Kadir Kara(45) uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Kara, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kadir Kara’nın cenazesi Körfez İgsaş Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Yorumlar

(1)
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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin kardeşim. Mekanın cennet olsun. Geride kalanlarına Sağlık Sabır Afiyet Diliyorum

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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