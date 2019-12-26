Körfez’in tanınan ve sevilen simalarından evli ve 2 çocuk babası Kadir Kara(45) uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Kara, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kadir Kara’nın cenazesi Körfez İgsaş Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bugün 09:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:27 TSİ
Kadir Kara hayatını kaybetti
Körfez'in tanınan simalarından Kadir Kara(45) verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
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Yorumlar
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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin kardeşim. Mekanın cennet olsun. Geride kalanlarına Sağlık Sabır Afiyet Diliyorum
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