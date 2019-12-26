MHP İzmit adayı belli oldu!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve ekibi dün akşam MHP İzmit İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, İzmit Belediye Meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları da hazır bulundu.

Aydın Ünlü yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi: “2020 yılının ilk aylarında ilçe kongreleri başlayacak. Adayımız mevcut ilçe başkanımız Ahmet Yalçınöz’dür. Yönetime yeni girecek arkadaşlarımız da olabilir. Onları da titizlikle belirleyeceğiz. Öncelikli kriterlerimiz zengin olsun, iş adamı olsun, kariyerli olsun değil, bu davayı anlamış olsun, liderimiz Devlet Bahçeli’yi anlamış olsun, dava için sahada olabilsin, vatandaşa davamızı anlatabilsin, aktif olsun, etkin olsun, temsil kabiliyeti olsun. Öncelikli kriterlerimiz bunlar olacak. Önceliğimiz para, makam, rant vs. olsaydı zaten MHP’de değil başka partilerde siyaset yapardık. Bir diğer konu saha programları, her hafta düzenli saha programları daha da titizlikle yapılmaya devam edecek. Hedefimiz İzmit’te 50bin oya ulaşmak. Bunu başarmak için sürekli sahada olup vatandaşa davamızı anlatmak durumundayız. Bu da disiplinli bir çalışmayla mümkün olacaktır. Bu dönem farkımız şu. İzmit Belediyesi’nde 3 tane meclis üyemiz var. Başarılı çalışmalar çıkarıyorlar. İzmitli bunu görüyor ve takdir ediyor. Onlarla eşgüdüm halinde hareket ederseniz hem ülke siyaseti hem belediye hizmetleri ile ilgili MHP’nin farkını vatandaşa anlatmış olursunuz. Ben İzmit teşkilatıma hep güvendim, güvenmeye devam edeceğim."