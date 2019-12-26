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16 bin sağlık personeli alınacak!

Sağlık personellerinin yüzünü güldüren müjdeli haber Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre 2020 yılında sağlık kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 16 bin sağlık personeli alımı yapılacak. İşte, merak edilen detaylar…
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Kamuya ait sağlık kuruluşlarındaki doktor ve uzman doktor açığının kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanığı tarafından bir kararname yayınlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

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