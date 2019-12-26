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TEMSA konkordato ilan etti!

Kısa bir süre önce haciz işlemleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan TEMSA, konkordato ilan ederek geçici mühlet aldı.
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Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, konkordato kararı vererek geçici mühlet aldı. Şirket, bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Şirketten yapılan açıklamada "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz" denildi. 

Şirket üretimini 23 Aralık'a kadar askıya almış ancak bu tarihte üretime başlayamamıştı.

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