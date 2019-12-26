TEMSA konkordato ilan etti!

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, konkordato kararı vererek geçici mühlet aldı. Şirket, bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Şirketten yapılan açıklamada "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz" denildi.

Şirket üretimini 23 Aralık'a kadar askıya almış ancak bu tarihte üretime başlayamamıştı.