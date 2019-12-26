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Af paketi için 'rıza' aranıyor!

AKP’li hukukçuların af paketinin kapsamının genişletilmesi için yeni bir formül bulduğu öğrenildi. Buna göre, kasten adam öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının düşürülmesi için mağdur ailelerin ‘rızası’ alınabileceği belirtildi
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MHP’nin ısrarla çıkarılmasını istediği ancak sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tasarıyı geri çektiklerini açıklamasının ardından AKP’nin beklemeye aldığı af paketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AKP’li hukukçular paketin kapsamının genişletilmesi için kasten adam öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının düşürülmesi için mağdur ailelerin ‘rızası’ alınabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istisna” dışında tutulmasını istediği, ancak MHP’nin ısrarcı olduğu “örgüt ve uyuşturucu suçları”yla ilgili formül aranıyor. Uyuşturucu suçlarının “torbacılar” dışında istisna tutulabileceği belirtiliyor.

PAKET BEKLEMEYE ALINMIŞTI

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan’ın partisinin MYK toplantısında infaz paketinde örgüt suçları ve uyuşturucu suçlarının da yer aldığı altı suçun istisna tutulmasını istediği yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından açıklama yaparak, kendi tekliflerini beklemeye aldıklarını açıklamış, Ceren Özdemir cinayetinin toplumda yarattığı infiali dikkate alan AKP, infaz paketini beklemeye almıştı. AKP yönetiminin TBMM’nin 7 Ocak’a kadar çalışmalarına ara vermesini fırsat bilerek, paketin yeni yılda getirilip getirilmeyeceği, MHP’nin talepleri doğrultusunda Erdoğan’ı istediği istisnalarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konularında çalışma yapacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, örgüt, terör, uyuşturucu, mükerrer işlenen, cinsel istismar ve kasten adam öldürme suçlarına uygulanan infaz oranının mevcut yasadaki gibi kalmasını istemesi nedeniyle bu şekilde çıkarılacak infaz paketinin beklentiyi karşılamayacağı belirtiliyor. Bazı AKP’liler, “Paket bu haliyle çıkarsa çok az sayıda mahkûmu ilgilendiriyor. Bunun için bir yasal düzenleme çıkarmak demek ‘dostlar alışverişte görsün’ dışında bir anlam taşımaz” değerlendirmesini yapıyor.

AİLENİN RIZASI ARANACAK

Parti içindeki bazı hukukçular, paketin kapsamının genişletilebilmesi için kasten adam öldürme suçlarında da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ömür boyu hapis dışındaki cezalarda infaz oranının düşürülmesi için “hile ve baskı olmaksızın mağdurun ailesinin rızası”nın aranabileceği, bunun için pakete bir geçici madde konabileceğini dile getiriyor. Yapılan toplantılarda bu önerinin çok sayıda hukukçu milletvekili tarafından da desteklendiği kaydediliyor.

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