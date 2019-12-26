Rüzgar santrali için acele kamulaştırma!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Karamürsel, İznik, Orhangazi ile Altınova arasında kurulacak ve 15 adet rüzgar türbininden oluşacak rüzgar enerji santrali için Kocaeli ve Bursa’da belirli taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Alınan kararda “Karamürsel Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla Kocaeli ve Bursa illerinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2943 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.