Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Karamürsel, İznik, Orhangazi ile Altınova arasında kurulacak ve 15 adet rüzgar türbininden oluşacak rüzgar enerji santrali için Kocaeli ve Bursa’da belirli taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Alınan kararda “Karamürsel Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla Kocaeli ve Bursa illerinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2943 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.
Bugün 10:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:34 TSİ
Rüzgar santrali için acele kamulaştırma!
Karamürsel, İznik, Orhangazi ve Altınova arasında kurulacak rüzgar enerji santrali için Kocaeli’de bazı bölgelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alındı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz