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Kocaeli Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Valiliği, yılbaşının huzur, barış ve güvenlik içinde geçmesi için Kocaeli genelinde aldığı tedbirleri açıkladı.

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İşte Kocaeli Valiliği'nden yapılan yılbaşı tedbirleri duyurusu:

İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planlarını uygulamaya koyacaklardır. Halkın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekânlarında, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs, tramvay duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır

Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır.

Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır.

Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır.

Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır.

Yerleşim yerleri içerisinde, işyerleri ve apartman altlarında sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri satışı yapılan bayilerin herhangi bir tehlike arz etmemeleri için mevzuatta belirlenen ve bulundurmaları gereken tüp miktarını aşıp aşmadıkları ile tehlike arz edip etmediği hususlarında gerekli denetim ile kontrolleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından yapılacaktır.

Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, aşırı kar yağışı, fırtına, yangın vb. doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 14. Şube Şefliği ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip, araç ve teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır.

Tüm ilçe Kaymakamlıkları da belirtilen hususlarla ilgili olarak benzer tedbirleri alacak ve uygulayacaktır.

İlimizde yılbaşının huzur ve güvenlik içerisinde kutlanmasına yönelik olarak; vatandaşlarımızın her türlü şikâyet ve taleplerini iletecekleri telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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