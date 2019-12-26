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Bilgi Köprüsü’nden anlamlı proje!

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, sosyal proje kapsamında köy okullarına yardım eli uzattı
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, verdiği eğitimi ilimizle ilk tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, sosyal proje kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. 2020 yılına az bir zaman kala uzakta bir köye, Hakkari Şemdinli Tütünlü Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yardım eli uzattı.

BİN 600 ÇORAP, YENİ YIL HEDİYESİ

“Minik Ayaklar Üşümesin” adı altındaki projeye Okul Aile Birliği öncülük yaparken öğretmenler, veliler büyük destek verdi. Yeni yıl hediyesi olarak uzaktaki köy okuluna bin 600 çorap gönderildi. Hediye kolilerinin hazırlanmasına anaokulu öğrencileri de yardım etti. Uzaklardaki arkadaşlarına hediye göndermenin sevincini yaşadı. Anlamlı proje karşılıklı herkesi oldukça mutlu etti. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ise görülmeye değerdi.

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