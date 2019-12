Şevval Oruç, Şah Medya’yı anlattı

Kocaeli’nin genç, dinamik ve vizyoner girişimcilerinden olan Şevval Oruç, yeni yatırımı Şah Medya’yı Kocaeli Gazetesine anlattı. Tablo, çerçeve, poster, duvar sticker ve duvar şeritten oluşan üretim çeşitliliğiyle sektörde fark yaratmak isteyen Oruç, yatırım sürecinden de bahsetti. Rekabetçi, yenilikçi ve süreklilik sağlayan hizmet verme anlayışıyla işte karşınızda Şah Medya…

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Şevval Oruç kimdir?

Sözlerime başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Şah Medya olarak çok kaliteli ve uluslararası standartlarda ekolojik dengeye uyumlu, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan üretimler gerçekleştiriyoruz ve bu yönümüzle her zaman gurur duyuyoruz. İhsan Ticaret Tekstil-Turizm-İnşaat-Reklam firmasının alt kuruluşları olan baskicenter.com, hediyeposter.com, baskisah.com da üretim odaklı bir firmadır. Yani yaptığımız her işte üretici konumundayız. Çocukluk hayalim olan Radyo Televizyonculukla yakın ilişkisi bulunan Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Daha sonra yurtdışı bağlantılı pazarlamayı geliştirmek adına İngiltere’de Sosyal medya ve Pazarlama alanında eğitim aldım. Şimdi sizlere hayalimin tam da ortasında güven, huzur ve hayal gücünüzün hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki teminatı olarak, sizlere hizmet vermekteyim. Şevval Oruç olarak kendime koyduğum hedef ise en iyisi olmaktır…

35 YILLIK DENEYİM….

Şah Medya firması hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Şah Medya firması 2017 yılında, yüzde 100 hayallerin gerçeğe dönüşmesini amacıyla İzmit’te kuruldu. Vizyonumuz kendi alanında tek ve rakipsiz Türkiye’mizde doğmuş bir dünya markası olmaktır. Misyonumuz ise en fonksiyonel, en güvenli, en ekonomik olanı sunmak ve her zaman ve her yerde en ulaşılabilir olmaktır.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE…

Şah Medya, kategorisinde çok yeni bir firmadır. Ancak reklamcılık tecrübemizde, 35 yılı geride bıraktık. 35 yıldan bu yana Üretim ve Pazarlama firması olarak faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Türkiye’nin ve Yurt dışının birçok yerinde rol alan Şah Medya, başarısını paydaşlarına iş ortaklarına sosyal sorumluluk bilinci ile en yüksek kalitede rekabetçi, yenilikçi ve süreklilik sağlayan hizmet verme anlayışına borçlu olduğunu söyleyebilirim.

2020 HEDEFLERİ….

Şah Medya’nın faaliyet alanlarından bahsedebilir misiniz? Firmamızın faaliyet alanlarından bahsedecek olursak, biz Şah Medya Baskı olarak 2017 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Kişilerin zevklerine uygun yani kişiye özel dediğimiz, üretim ve pazarlama işlerini yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin hemen hemen her ilinde süreklilik arz eden ve sayıları her geçen gün artan müşterilerimiz oluştu. Yurt dışında ise başta: Amerika, Almanya, İtalya, Fransa Belçika, Rusya ve KKTC olmak üzere müşteri ağımızı oluşturduk. 2020 hedefimiz ise en az 20 ülkeye ihracat yapabilmek. 2020’de inşallah bu hedefimizi de fazlasıyla gerçekleştirmiş olacağız….

MÜŞTERİLERİ BİZ SEÇİYORUZ….

Şah Medya, hangi alanlarda müşterilerine hizmet veriyor? Müşterileriniz size nasıl ulaşıyor? Şu an için 5 çeşit kategori de imalat ve pazarlama yapmaktayız. Ne satıyorsak tamamen kendi bünyemizde üretmekteyiz. Tablo, çerçeve, poster, duvar sticker ve duvar şeritten oluşan üretim ve hizmetlerimizle çok değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yine en büyük özelliklerimizden birisi de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen potansiyele sahip olmaktır. Bunun için çok ileri bir teknoloji profesyonel bir imalat ve üretim gereklidir saydığım tüm bu özellikler firmamız bünyesinde barınmaktadır. Müşterilerimizin isteklerini en doğru şekilde cevaplamayı ve üretmeyi hedefliyoruz. Bu durum da bizi kişisel ürünlerde tercih edilen firma yapıyor. Yaptığımız araştırma ve incelemelerde müşteri sayımız tavsiye üzerine artıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Şunu da belirtmek isterim ki müşterilerimiz arasında çok seçici davranıyoruz. Standartlarımız doğrultusunda en doğru hizmeti en doğru kişiye müşteriye vermeyi tercih ediyoruz. baskisah.com’un ülkemizde ve dünyada bir hedef kitlesi bulunuyor. Hedef kitlemiz olan müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyelimiz fazlası ile mevcut. Bünyemizde gerek makine parkuru, gerek üretim, gerek malzeme tedariki, gerek tasarım, gerek sevkiyat olarak hizmet veriyoruz. Bu özelliklerimizden vazgeçemeyen birçok müşteri edindik….

ERKEN KALKAN ERKEN YOL ALIR….

Şah Medya olarak bugün hangi noktadasınız? Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz? Yıllar önce babamın kurmuş olduğu bir evin salonu büyüklüğündeki 40m2’lik atölyeden bugünlere geldik. Bugünlere gelebilmek için azimle çalışarak, umudumuzu hiç kaybetmeden yol aldık. Çocukluğumuzdan bu yana her sabah saat 5.50’de kalkar, güne hazırlanırız. Bölgemizin ve Türkiye’mizin en gelişmiş makine parkurlarından birine sahibiz ver her geçen gün kendimizi yeniliyor, geliştiriyoruz. Bünyemize 2 adet daha makine yatırımı yaptık. Aslında üretim kalitesi bizleri vazgeçilmez yapıyor. Bizler de bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Fakat en öne müşterilerimizin tercihlerini ve taleplerini koyuyoruz. Kendim de tabir yerinde ise mutfaktan yani üretimden geliyorum. İşimizin her aşamasına hakim olduğumuz için başarımız katlanarak devam ediyor. Firmamızda en değer verdiğimiz şey nedir diye sorarsanız eğer, ekip arkadaşlığı derim. Çalışma arkadaşlarımız, bünyemizde 20 küsür yıldır çalışıyorlar. Çıraklıktan yetişmiş birçok çalışma arkadaşlarımız var. Her zaman diyoruz ki: “ Patronlar personeli kadar güçlüdür” Almış olduğum eğitim sayesinde, sektörümüzün 10 yıl sonrasını görebildiğime inanıyorum birçok tecrübe olay ve gelişme de bunu ispatladığını düşünüyorum.

EN İYİSİ….

Neden Şah Medya ismini tercih ettiniz? Şah, her şeyden önce dünyaca bilinen bir kelimedir ve beş ayrı anlamı bulunuyor. Biz ise bu anlamlardan “ Benzerlerine ve denklerine oranla en üstün, en güzel, en iyi…” olanı tercih ediyoruz….

ÜRETİM YÜZDE 10 BİLE DEĞİL….

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz kendi işimizi nasıl çok iyi yaptığımıza inanıyorsak, malzeme tedariki ve ekipman sarf malzeme örneğin kargo kutusu konusunda da işinde çok iyi olan firmalarla çalışıyoruz. Onlarla aynı düşüncede olmayı seviyor ve birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Firma olarak hem ithalatçı hem de ihracatçı bir firmayız. Maalesef bu sektörde birçok ürünün hammaddesi ülkemize yurt dışından geliyor. Sektörde var ise yerli üretim ile çalışmaya çalışıyoruz. Amacımız hem yerli üreticimizin hem insanlarımızın kazanması. Ayrıca dövizimiz de dışarıya gitmesin içeride ülkemizde kalsın istiyoruz. Ancak dediğim gibi yerli üretim ancak yüzde 10 kadar bile değil.