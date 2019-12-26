TOKİ’nin konutları İlimtepe’ye yapılacak

TOKİ tarafından Kocaeli genelinde 3 bin konut yapılacağı, konutlardan 1.500’ünün de Körfez’de yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ’nin konutları İlimtepe bölgesinde bulunan alanda yapacağı kesinleşti. Yarımca-Hacıosman yolundan çıkınca hemen Hayvan Pazarı olarak kullanılan alanın üst tarafından yer alan arsada yapılacak konutlar, iki parsel üzerinde yükselecek.

SON TARİH 15 OCAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesine başvurular 16 Aralık itibariyle başladı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu proje vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar bu bağlamda, ilgili işlemlerini e Devlet üzerinden de yapabiliyor. Başvurular için son tarih ise 15 Ocak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul ediliyor. Başvuru bedeli 2+1 için 500 TL, 3+1 için ise 1.000 TL. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek.

240 AY VADE İMKÂNI

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.) Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Detaylı bilgi ise TOKİ’nin internet sitesinden öğrenilebilinecek.

İKİ BÜYÜK PROJEYİ ÇEVRELİYOR

TOKİ’nin 1.500 konutu hayata geçireceği bölge; Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 380 dönümlük İlimtepe Millet Bahçesi projesinin tam da yanında yer alıyor. Ayrıca Körfez manzarasının en güzel göründüğü noktada yer alacak olan Seyir Terası projesi de konutlara ve bölgeye ayrı bir güzellik katacak

CAZİBESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konutların yapılacağı bölgenin ulaşım anlamında kolay bir bölgede olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tamamladığımız Yarımca-İlimtepe yolunun hemen kenarında. İlimtepe zaten Körfez’in geleceği olan bir bölge. Kültür merkezlerimiz, millet bahçemiz ve seyir terası projemiz ile cazibesini daha da yukarıya çekiyoruz” ifadelerini kullandı.