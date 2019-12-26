Hürriyet, mancarlı pideyi Türkiye'ye tattıracak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde 23 bin lavanta fidesi “Lavanta Dikim Bayramı” etkinliği ile toprakla buluştu. Etkinliğin ardından Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret eden Başkan Hürriyet kadınlarla birlikte mancarlı pide yaptı.
BU LEZZET İZMİT’İN DIŞINA DA TAŞINACAK
Kadınların üretimde olmasını önemseyen ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret etti. Durhasanlı kadınlarla mancarlı pide yapan ve ardından kendileriyle sohbet eden Başkan Hürriyet bu lezzeti İzmit’in dışına taşımak ve tüm Türkiye’ye tattırmak istediklerini belirtti. Başkan Hürriyet’i ağırlayan yetenekli kadınlar mancarlı pideyi ülke çapında tanıtmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söylediler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Nazlıcan - Kocaeli dışında kimse bilmez bu tadı. Bir çok ilde bulundum. Mersinin tantunisi gibi bizimde mancarlı pidemiz var. Bizim insanımıza et-balık tan daha değerlidir mancarlı pide. Hele birde köy fırınında pişerşe, yemede yanında yat:)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.