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Hürriyet, mancarlı pideyi Türkiye'ye tattıracak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Dikim Bayramı sonrasında ziyaret ettiği Durhasan Mahallesinde mancarlı pideyi Türkiye’ye tattıracaklarını ifade etti.
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde 23 bin lavanta fidesi “Lavanta Dikim Bayramı” etkinliği ile toprakla buluştu. Etkinliğin ardından Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret eden Başkan Hürriyet kadınlarla birlikte mancarlı pide yaptı.

BU LEZZET İZMİT’İN DIŞINA DA TAŞINACAK

Kadınların üretimde olmasını önemseyen ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret etti. Durhasanlı kadınlarla mancarlı pide yapan ve ardından kendileriyle sohbet eden Başkan Hürriyet bu lezzeti İzmit’in dışına taşımak ve tüm Türkiye’ye tattırmak istediklerini belirtti. Başkan Hürriyet’i ağırlayan yetenekli kadınlar mancarlı pideyi ülke çapında tanıtmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söylediler.

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Yorumlar

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Nazlıcan - Kocaeli dışında kimse bilmez bu tadı. Bir çok ilde bulundum. Mersinin tantunisi gibi bizimde mancarlı pidemiz var. Bizim insanımıza et-balık tan daha değerlidir mancarlı pide. Hele birde köy fırınında pişerşe, yemede yanında yat:)

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