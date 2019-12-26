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Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara

Hereke iskelesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.
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Hereke iskelesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi. Seferler çalışma sonrası yeniden açılacak.

HEREKE İSKELESİNDE BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımını daha konforlu ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için iskelelerinde bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Hereke iskelesinde Büyükşehir Belediyesi’nce bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

HAT 2 SEFERLERİ İPTAL

Hereke iskelesinde bakım-onarım çalışmaları 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Çalışma süresince Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri 12.00-12.35, 16.15-16.50 Karamürsel Hereke, 14.15-14.50, 17.30-18.05 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.

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