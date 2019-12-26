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Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü. Suyun daha da çekilmesiyle barajdaki köprüler tamamen ortaya çıktı.
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Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su oranı düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 18'e düştü. Baraj suyunun iyice azalmasıyla yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski 2 köprü iyice ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmur ile su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.

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