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KOTO heyeti İtalya ve Slovenya’dan önemli işbirlikleriyle döndü

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay, Oda’nın uluslararası ortaklıklarına yenilerini eklemek amacıyla gittiği İtalya ve Slovenya’dan önemli işbirlikleriyle döndü. Slovenyalı iş insanları ilk somut adımlarını atmak üzere 2020 yılı Şubat ayında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere ilimize geliyor
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Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay, uluslararası işbirliği çalışmaları kapsamında İtalya ve Slovenya’ya iş programı gerçekleştirdi. İlk olarak İtalya Trieste Limanı’nı ziyaret eden KOTO heyeti, Liman Yönetim Kurulu Başkanı Enrico Samer ile bir araya gelerek liman hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

LİMAN HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Kocaeli Ticaret Odası heyetine kapsamlı bilgiler sunan Yönetim Kurulu Başkanı Samer, “Trieste Limanı, İtalya’da konumlanmış, Akdeniz’in en kuzey ve konumu itibariyle Batı ve Orta Avrupa’ya hinterlandı çok geniş olan bir limandır. İtalya’nın en önemli limanlarından biri olmakla beraber, en önemli faaliyetleri ham petrol, Ro-Ro, konteyner ve genel yük taşımalarıdır. Yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin metrekare üzerine kuruludur. Trieste Limanı, Türkiye ve AB arasındaki “deniz köprüsü” için temel oluşturuyor” ifadelerine yer verdi. Akabinde Samer ile birlikte limanı gezen KOTO heyeti, Kocaeli Ticaret Odası’nda ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti iletti.

İKİ ÜLKE İŞ İNSANLARI İÇİN KARDEŞ ODA VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KOTO heyeti ziyaretlerinin 2. Gününde Türkiye Lübyana Ticaret Müşaviri Gamze Doğan eşliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Slovenya Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu. Daha sonra Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Sonja Smuc ile görüşme gerçekleştiren heyet, iki ülke ve her iki oda üyelerinin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak işbirliği anlaşması ve kardeş Oda protokolü imzaladı. Bu anlaşma sayesinde karşılıklı bilgi akışında kolaylık sağlanacak ve iki ülke dış ticaretinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunulacak.

SLOVENYA TİCARET İKLİMİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ

Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti akabinde Slovenya Yatırım Ajansı Spirit Agency’i ziyaret eden KOTO heyeti, Doğrudan Yatırımlar Teşvik Bölümü Sekreteri Dr. Zoran Stamatovski ile bir araya geldi. Bu görüşmede de Slovenya yatırım ortamı, yatırım teşvikleri ve vergi oranları hususunda bilgi alan heyet, ülkedeki ticaret iklimi hakkında sahada da bilgiler edindi. Ziyaret neticesinde, KOTO üyeleri için yeni ticaret köprüleri kurulurken, önemli somut adımlar da atıldı.

SLOVENYALI İŞ İNSANLARI KOCAELİ’YE GELİYOR

İş programında temelleri atılan dostluk ve ticari köprülerini sağlamlaştırmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılının Şubat ayında, Slovenyalı iş insanları ilimize geliyor. Kocaeli iş dünyasıyla, görüşmeler gerçekleştirecek olan Slovenyalı heyet, hem yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirecek hem de işbirliği yapılacak sektörlerde partnerler arayacak. 

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Koto’yu canı gönülden tebrik ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Aralık 13:54

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