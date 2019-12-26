Patlayan lastiği kontrol ederken canından oldu

Alınan bilgiye göre İstanbul’dan Mersin’e götürmek üzere yüklediği minibüs ve otomobille yola çıkan ve özel bir firmaya ait oto kurtarıcıda şoför olarak çalışan Enes Cılız (32) idaresindeki 33 CVN 24 plakalı oto kurtarıcıya bağlı römorkun lastiği, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelere 2 kilometre kala patladı. Aracını emniyet şeridine çektikten sonra patlayan lastiğini kontrol etmek üzere aşağıya inen Enes Cılız’a ardından gelmekte olan Nevzat İzmirli idaresindeki 34 PG 426 çekici plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile çekici arasında kalan Enes Cılız, çekici ile birlikte metrelerce sürüklendi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Enes Cılız’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tır sürücüsü Nevzat İzmirli polis ekiplerince gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından Cılız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken Anadolu Otoyolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Cılız’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Mersin’e gönderilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.