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SDKM'de muhteşem yıl sonu konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yasin Koçman yönetiminde muhteşem bir konsere imza attı.
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İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türk Halk Müziği Yılsonu Konserine; İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen ev sahipliği yaparken geceye İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Müze Müdürü Serkan Gedük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda türkü sever katıldı. Seda Ulutürk’ün tarafından sunulan programda, Yasin Koçman ve ekibi Anadolu’nun sevilen türkülerinden oluşan 22 eseri koro ve solo olarak seslendirdi. Zaman zaman seyircilerinde katıldığı konser gecesi renkli görüntülerle sona erdi. İl Müdürü V. Ercan Yamen, finalde sahneye çıkarak koro ile saz ekibini ayrıca alkışladı. Şef Yasin Koçman’ı tebrik ederek çiçek takdim etti. Konsere gelen tüm sanatseverlere de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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