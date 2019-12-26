İzmit Belediyesi’nin öğle yemeğine Antikkapı talip oldu

İzmit Belediyesi Memur Yemek Hizmet Alımı ihalesi, İzmit Belediyesinin ihale salonunda gerçekleşti. İhalenin başkanlığını İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz üstlendi. 227 memur ve sözleşmeli personel daha önce 59 bin 622 öğün öğle yemeğini Antikkapı Restoran’da yiyordu. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 878 bin 93 TL olan ve 1 yıl süreli ihaleye yine Antikkapı Turizm İşletme Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adına Ali murat salman katıldı. İhalede 1 milyon 669 bin 416 TL teklif sunuldu. İhale değerlendirilip daha sonra kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.