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Eğitim, Matbaa ve Kuyumculuk sektörleri KTO’da Buluştu

Körfez Ticaret Odası Kocaeli Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası eğitim, sağlık, matbaa ve kuyumculuk sektörü komiteleri KTO ev sahipliğinde buluştu.
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KTO, KOTO, GTO komiteleri yaptıkları müşterek toplantılarda sektörel sorunları belirleyerek çözümü noktasında işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belli aralıklar ile her odada toplantılar düzenlenerek sektörel iş birlik hedefleniyor.

GÜNDEM YOĞUNDU

Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda komite üyeleri kalabalık bir gündem ile toplandı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Tema Vakfı, Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Doğa, iklim değişikliği ve eğitime farklı bir bakış konulu seminer, Tema Vakfı üyeliği, Haziran Ayı’nda Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen müşterek toplantı kararları, Körfez Ticaret Odası tarafından yürütülen ‘’meslek lisesi projesi’’Körfez Ticaret Odası13. Meslek komitesi 2019 yılı faaliyet sunumu Kocaeli Ticaret Odası ile Gebze Ticaret Odası 2019 yılı faaliyetleri gündem maddelerini oluşturdu.

KTO’DAN MİSAFİRLERE TEMA ÜYELİĞİ HEDİYESİ

Körfez Ticaret Odası eğitim, sağlık, matbaa, kuyumculuk sektörü komite üyeleri ve çevre dostu komite olarak Tema Vakfı gönüllüsü olan  ve  farkındalık yaratan 13. Komite üyeleri Ozan Yıldırım, Fatih Uykun, Nihat Can Kırcı, Müjgan Haşimoğlu, İdris Cömert diğer oda temsilcilerine de Tema Vakfı üyeliği hediye ederek farkındalık yarattılar

 

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