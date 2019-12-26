CHP Kandıra’ya Yalçıntuğ Aday

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takviminin açıklanmasının ardından ilçelerde mahalle delege seçimleri tamamlanmış, gözler ilçe kongrelerine çevrilmişti. İzmit, Kartepe, Darıca ve Çayırova’da ilçe başkanları belirlenirken, 8 Ocak tarihinde Kandıra’da gerçekleşecek yarış öncesi İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ resmen adaylığını duyurdu.

“TARİHİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ”

Kalabalık bir grupla ilçe binasında açıklama gerçekleştiren Yalçıntuğ, “Bugün bizler için tarihi bir gün. Çünkü bugün burada hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu tarihi yolculuğun sonunda kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Kandıra İlçe Örgütü ve tüm Kandıralı hemşerilerimiz olacaktır. Tam 13 gün sonra oy kabinine girecek, perdeyi çekecek ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir sonraki ilçe başkanını seçme imkânı bulacaksınız. O gün kendinize iki basit soru sormanızı istiyorum. Bu partiyi gerçekten kim daha iyi yönetebilir? Bu parti daha iyi nasıl yönetilir? Bu iki basit soruya sizlerin vereceği cevap herkesin kaderini belirleyecek” dedi.

Öte yandan mevcut İlçe başkanı Volkan Bulgurcu adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tek bir çatı altında güzel bir yönetim kurarak tek liste olarak ilçe kongresine gidilmesi taraftarıyım” ifadelerinde bulunmuştu. Kandıra İlçe Kongresi 8 Ocak tarihinde saat 11.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.